Phillips 66 dépasse les prévisions trimestrielles grâce au conflit iranien, qui stimule les marges de raffinage aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours de l'action, ajout d'un graphique et de détails sur les concurrents au paragraphe 7, et sur le programme de rachat d'actions au paragraphe 8)

Phillips 66 PSX.N a annoncé mercredi une multiplication par près de quatre de son bénéfice au deuxième trimestre, dépassant largement les estimations de Wall Street, alors que le conflit au Moyen-Orient a réduit l’offre mondiale de carburants et fait grimper en flèche les marges de raffinage aux États-Unis.

Les raffineurs américains comptent parmi les principaux bénéficiaires du conflit iranien, les acheteurs internationaux s’étant précipités pour s’assurer des approvisionnements alternatifs en carburant face aux craintes de perturbations des exportations du Moyen-Orient.

La flambée de la demande étrangère a contribué à propulser les exportations américaines de carburants à des niveaux records, en particulier pour le diesel et d’autres produits raffinés.

Le pôle de raffinage de Phillips a enregistré une hausse sans précédent de son résultat ajusté, qui est passé de 392 millions de dollars l’année précédente à 3,09 milliards de dollars.

Sa marge réalisée au deuxième trimestre a plus que doublé par rapport à l'année précédente, passant à 24,08 dollars par baril.

Le résultat net de la société s’est établi à 3,85 milliards de dollars, contre 877 millions il y a un an, enregistrant ainsi son meilleur résultat trimestriel depuis 2022, année où l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales et dopé les bénéfices des raffineries.

Ses concurrents HF Sinclair DINO.N , Valero Energy VLO.N et Marathon Petroleum MPC.N ont également annoncé leur bénéfice net trimestriel le plus élevé depuis 2022.

L'action Phillips 66 a progressé de 1,3 % à 208,50 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. La semaine dernière, le conseil d'administration de la société a approuvé une augmentation de 10 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions.

Le résultat trimestriel ajusté du segment des carburants renouvelables de Phillips 66 s’est élevé à 544 millions de dollars, contre une perte de 133 millions de dollars un an plus tôt.

Les raffineurs américains commencent à enregistrer de meilleurs rendements grâce aux carburants renouvelables après des années de pression sur les marges, soutenus par une récente augmentation des obligations de mélange de biocarburants et par une hausse des prix du diesel liée au conflit au Moyen-Orient.

Phillips 66, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 9,41 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 7,44 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.