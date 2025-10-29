Phillips 66 dépasse les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le raffineur Phillips 66 PSX.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre mercredi, aidé par des marges de raffinage plus élevées.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 2,52 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,17 $ par action, selon les données compilées par LSEG.