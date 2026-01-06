 Aller au contenu principal
Phillips 66 déclare que deux raffineries de la côte du golfe du Mexique sont prêtes à traiter le brut vénézuélien dans le cadre d'une montée en puissance
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Rediffusion pour ajouter le code d'emballage média USA-VENEZUELA/PHILLIPS 66)

Le raffineur Phillips 66 PSX.N a déclaré mardi lors d'une conférence de Goldman Sachs qu'il disposait de deux raffineries sur la côte du golfe du Mexique capables de traiter le brut vénézuélien à mesure qu'elles montent en puissance

Valeurs associées

Gaz naturel
3,52 USD NYMEX 0,00%
PHILLIPS 66
137,760 USD NYSE -1,54%
Pétrole Brent
61,55 USD Ice Europ -0,36%
Pétrole WTI
58,06 USD Ice Europ -0,53%
