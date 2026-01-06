 Aller au contenu principal
Phillips 66 déclare que deux raffineries de la côte du golfe du Mexique peuvent traiter 100 000 bpj de brut vénézuélien
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 17:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Le raffineur Phillips 66 PSX.N peut traiter du brut vénézuélien dans deux raffineries de la côte américaine du Golfe du Mexique dès que les approvisionnements deviennent disponibles, a déclaré le directeur financier Kevin Mitchell lors d'une conférence téléphonique mardi.

S'exprimant lors de la Goldman Sachs Energy, CleanTech & Utilities Conference, Kevin Mitchell a déclaré que ses raffineries de Lake Charles et de Sweeny au Texas ont la capacité de traiter 100 000 barils par jour de brut vénézuélien.

Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis "prendraient le contrôle" du Venezuela après que les forces américaines ont arrêté le président vénézuélien Nicolás Maduro samedi, une mesure qui pourrait ouvrir la voie aux entreprises énergétiques américaines pour accéder aux vastes réserves pétrolières du pays.

Le brut vénézuélien est un brut lourd et acide à forte teneur en soufre, ce qui le rend adapté à la production de diesel et de carburants plus lourds, bien qu'avec des marges inférieures à celles d'autres qualités, en particulier celles provenant du Moyen-Orient.

