Phillips 66 déclare que deux raffineries de la côte américaine du golfe du Mexique peuvent traiter le brut vénézuélien

Le raffineur Phillips 66 PSX.N peut utiliser du brut vénézuélien dans deux raffineries de la côte américaine du Golfe du Mexique à mesure que la production augmente, a déclaré le directeur financier Kevin Mitchell lors d'une conférence téléphonique mardi.

S'exprimant lors de la Goldman Sachs Energy, CleanTech & Utilities Conference, Kevin Mitchell a déclaré que ses raffineries de Lake Charles et de Sweeny au Texas ont la capacité de traiter quelques centaines de milliers de barils par jour de brut vénézuélien.

Au cours du week-end, le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis "prendraient le contrôle" du Venezuela après que les forces américaines ont chassé le président vénézuélien Nicolás Maduro, une mesure qui pourrait permettre aux entreprises énergétiques américaines d'accéder aux vastes réserves pétrolières du pays.

L'administration Trump prévoit de rencontrer des dirigeants de compagnies pétrolières américaines dans le courant de la semaine pour discuter de l'augmentation de la production pétrolière vénézuélienne, a rapporté Reuters en citant une source. Le pays possède les plus grandes réserves de pétrole du monde, mais ne représente qu'environ 1 % de l'offre mondiale.

Une mauvaise gestion et des investissements étrangers limités à la suite de la nationalisation de l'industrie pétrolière vénézuélienne et des sanctions ont entraîné une baisse considérable de la production annuelle, qui s'élevait en moyenne à 1,1 million de barils par jour l'année dernière.

Mark Lashier, directeur général de Phillips 66, a déclaré qu'il voyait un potentiel de croissance à long terme dans l'augmentation de la production du Venezuela, qui produisait jusqu'à 3,5 millions de bpj dans les années 1970.

"Nous avons des raffineries conçues pour le long terme afin de traiter ce brut", a déclaré Mark Lashier. Il a toutefois ajouté qu'il faudrait "des années, voire des décennies" d'investissements de la part des entreprises en amont pour réaliser tout le potentiel.

"C'est l'occasion pour le Venezuela de revenir dans le giron capitaliste, de relancer son économie et d'en faire profiter son peuple sur le long terme", a-t-il déclaré.

Le brut vénézuélien est un brut lourd et acide, à forte teneur en soufre, qui convient à la production de diesel et de carburants plus lourds, même si les marges sont plus faibles que pour d'autres qualités, en particulier celles provenant du Moyen-Orient.

Les analystes ont noté que les raffineurs américains tels que Phillips 66, Valero Energy VLO.N et Marathon Petroleum

MPC.N devraient bénéficier de l'augmentation de la production vénézuélienne, car les raffineries américaines de la côte du Golfe du Mexique ont été conçues pour traiter ces qualités.