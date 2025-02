Philips: vers la modernisation des soins de l'AVC en Ukraine information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 11:12









(CercleFinance.com) - Philips annonce une initiative, en collaboration avec la Banque mondiale et le ministère ukrainien de la Santé, afin de moderniser les soins AVC et cardiovasculaires en Ukraine.



Face à une demande croissante exacerbée par la guerre, le programme déploie 25 systèmes Azurion pour le traitement mini-invasif des AVC dans plusieurs régions du pays. À ce jour, 19 systèmes ont été installés, précise Philips.



Le programme inclut une formation clinique en Pologne et s'appuie sur le partenariat de Philips avec l'Organisation mondiale de l'AVC pour améliorer l'accès aux soins.







