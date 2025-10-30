 Aller au contenu principal
CAC 40
8 150,36
-0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Philips signe un contrat de dix ans avec l'hôpital californien Hoag
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 16:00

Philips a annoncé jeudi avoir été retenu par Hoag, un centre hospitalier situé en Californie du sud, dans le cadre d'un partenariat stratégique de dix ans qui portera principalement sur la surveillances des patients.

Aux termes de l'accord, le spécialiste néerlandais des matériels de santé a été sélectionné afin d'homogénéiser et de moderniser le suivi des patients au sein de deux établissements spécialisés dans les soins de courte durée, dont le centre Sun Family Campus d'Irvine, dans le comté d'Orange, qui doit s'agrandir à compter de la mi-2026 avec l'ouverture de 155 nouveaux lits.

Il est notamment prévu que Hoag déploie la plateforme de surveillance en tant que service (EMaaS) mise au point par Philips, ainsi que ses moniteurs IntelliVue MX750 et ses équipements portatifs X3.

Le projet, piloté par logiciel, doit permettre au personnel de santé d'ajuster instantanément le niveau de surveillance et de transformer n'importe quel lit selon l'évolution de l'état du patient, avec une technologie appelée à s'intégrer parfaitement au système de dossier médical électronique développé par Hoag.


Valeurs associées

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
23,6200 EUR Euronext Amsterdam -1,34%
