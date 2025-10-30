Philips signe un contrat de dix ans avec l'hôpital californien Hoag
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 16:00
Aux termes de l'accord, le spécialiste néerlandais des matériels de santé a été sélectionné afin d'homogénéiser et de moderniser le suivi des patients au sein de deux établissements spécialisés dans les soins de courte durée, dont le centre Sun Family Campus d'Irvine, dans le comté d'Orange, qui doit s'agrandir à compter de la mi-2026 avec l'ouverture de 155 nouveaux lits.
Il est notamment prévu que Hoag déploie la plateforme de surveillance en tant que service (EMaaS) mise au point par Philips, ainsi que ses moniteurs IntelliVue MX750 et ses équipements portatifs X3.
Le projet, piloté par logiciel, doit permettre au personnel de santé d'ajuster instantanément le niveau de surveillance et de transformer n'importe quel lit selon l'évolution de l'état du patient, avec une technologie appelée à s'intégrer parfaitement au système de dossier médical électronique développé par Hoag.
Valeurs associées
|23,6200 EUR
|Euronext Amsterdam
|-1,34%
A lire aussi
-
L'armée israélienne a mené jeudi une incursion meurtrière dans un village frontalier du sud du Liban, tuant un employé municipal, un acte aussitôt condamné par le président libanais qui a appelé l'armée à s'opposer à toute nouvelle incursion. En vertu du cessez-le-feu ... Lire la suite
-
L'ouragan Mélissa, qui a fait au moins 20 morts en Haïti, dévasté des régions entières de la Jamaïque et inondé Cuba, doit toucher les Bermudes jeudi après une course de plusieurs jours dans les Caraïbes. "Melissa devrait toucher l'île (des Bermudes) plus tard ... Lire la suite
-
UBS maintient sa recommandation à l'achat sur Airbus mais relève son objectif de cours à 240 E (contre 220 E) après l'annonce des résultats du 3ème trimestre 2025. L'analyste estime que les marges sont de plus en plus confortables après le troisième trimestre. ... Lire la suite
-
Le navire de guerre américain USS Gravely, qui était à Trinité-et-Tobago depuis dimanche dans le cadre du déploiement militaire américain dans les Caraïbes pour une opération antidrogue, a quitté comme prévu jeudi ce petit archipel situé près du Venezuela, ont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer