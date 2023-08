Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: se refinance avec un emprunt obligataire information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 14:02









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé hier soir avoir placé avec succès une obligation de 500 millions d'euros à échéance 2031 qui va lui servir à rembourser une partie de sa dette existante.



Le spécialiste néerlandais des équipements de santé précise que l'émission, sursouscrite deux fois, aura un effet neutre sur son endettement net puisque les fonds sont destinés à rembourser une facilité de crédit qui avait été conclue à la fin de l'année dernière.



L'obligation, qui affiche un coupon de 4,25% et s'inscrit dans le cadre de son programme d'émission de titres EMTN, doit également servir à financer les besoins généraux de l'entreprise.



Cotée à la Bourse d'Amsterdam, l'action Philips progressait de 0,2% jeudi suite à cette annonce.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam +0.05% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -34.21%