Philips s'allie au français MediReport dans l'imagerie cardiovasculaire via l'IA
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 16:36
Les deux groupes expliquent avoir décidé d'unir leurs forces afin de mettre en place une offre commune, destinée aux hôpitaux et aux cliniques de cardiologie, capable non seulement d'éliminer les "silos" mais aussi de connecter imagerie, données cliniques et rapports de procédure au sein d'un "workflow" entièrement intégré et fluide.
Dans le détail, les deux partenaires prévoient de combiner Philips Ultrasound Workspace, la suite d'IA de Philips dédiée à la revue et à l'analyse des images cardiovasculaires, avec CardioReport 360, le système d'information cardiovasculaire (CVIS) en mode "cloud" développé par MediReport, un dispositif qui permet notamment de générer des rapports de procédure.
Dans leur communiqué, Philips et MediReport disent ainsi vouloir simplifier la gestion des laboratoires d'échographie, réduire les risques d'erreurs et accélérer les décisions médicales, tout en offrant une plateforme "moderne et évolutive" aux départements de cardiologie.
Cette initiative intervient sur fond de hausse continue des pathologies cardiovasculaires et de tensions sur les capacités hospitalières en France puisqu'en 2022, les maladies cardio-neuro-vasculaires ont entraîné quelque 1,2 million d'hospitalisations dans l'Hexagone ainsi que 140 000 décès chez les adultes, soit plus d'un décès sur cinq.
Créé "par des cardiologues pour des cardiologues" il y a plus de 30 ans, MediReport compte aujourd'hui plus de 300 hôpitaux parmi ses clients.
Valeurs associées
|25,7700 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,51%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont terminé majoritairement sans entrain mercredi, après la publication d'indicateurs économiques mitigés aux Etats-Unis, même si Londres et Paris ont atteint de nouveaux records en séance dans la matinée. Paris a cédé 0,19% et Francfort ... Lire la suite
-
Une délégation du Danemark et du Groenland est arrivée mercredi à la Maison Blanche pour une réunion à haute tension, après que Donald Trump a une nouvelle fois exprimé sa volonté d'acquérir le territoire arctique. La chaîne CNN a publié sur X les images du ministre ... Lire la suite
-
Une grue s'est effondrée mercredi sur un train de passagers en Thaïlande, un accident spectaculaire qui a fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés, selon le dernier bilan des autorités locales. L'énorme grue était utilisée sur le chantier d'un vaste projet ... Lire la suite
-
Le constructeur aéronautique américain Boeing a conclu un accord amiable avec un ressortissant canadien qui le poursuivait après avoir perdu plusieurs proches dans le crash d'un 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines en 2019, a annoncé mercredi l'avocat du ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer