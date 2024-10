Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philips: partenariat pour l'IA dans la santé en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - Philips fait part d'un protocole d'accord (MoU) avec Siloam Hospitals Group, un leader des services de santé en Indonésie, pour faire progresser les capacités et le développement de l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur de la santé de ce pays d'Asie du Sud-Est.



Cette collaboration stratégique, en partenariat avec Universitas Pelita Harapan (UPH) Medical Sciences Group, se concentrera sur la constitution de capacités, le partage de connaissances et la mise en place de solutions d'IA avancées.



'En s'appuyant sur les innovations IA de Philips, la collaboration aidera à transformer les soins cliniques et la santé numérique, renforçant la fourniture de services et rendant l'infrastructure de santé plus durable', affirme le groupe néerlandais.





