 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Serbie: 42 personnes en détention après une manifestation anti-gouvernement
information fournie par AFP 06/09/2025 à 13:39

Heurts entre policiers et manifestants à Novi Sad, le 5 septembre 2025 en Serbie ( AFP / Uros Arsic )

Heurts entre policiers et manifestants à Novi Sad, le 5 septembre 2025 en Serbie ( AFP / Uros Arsic )

Quarante-deux personnes ont été placées en détention en Serbie après une manifestation pour des élections anticipées vendredi soir à Novi Sad (nord), dispersée par la police à coups de gaz lacrymogènes, a indiqué samedi le ministre de l'Intérieur.

Cette manifestation, qui a rassemblé des milliers de personnes contre le président nationaliste Aleksandar Vucic, s'inscrit dans une série de protestations organisées à travers le pays depuis l'effondrement meurtrier de l'auvent en béton de la gare de Novi Sad, qui avait fait 16 morts en novembre dernier.

Les manifestants, menés par les étudiants, dénoncent des malfaçons liées à la corruption et exigent une enquête transparente.

Un manifestant est arrêté pendant des heurts avec la police, le 5 septembre 2025 à Novi Sad, en Serbie ( AFP / Uros Arsic )

Un manifestant est arrêté pendant des heurts avec la police, le 5 septembre 2025 à Novi Sad, en Serbie ( AFP / Uros Arsic )

Depuis mai, ils réclament aussi des élections anticipées, ce que M. Vucic, au pouvoir depuis 2014 et réélu en 2022 pour un mandat de cinq ans, refuse, dénonçant régulièrement un complot étranger visant à le renverser.

Vendredi soir, treize policiers ont été blessés dans une "attaque massive et brutale" de la part des manifestants et 42 personnes ont été placées en détention, a déclaré le ministre de l'Intérieur Ivica Dacic à la télévision publique RTS.

Les manifestants ont attaqué la police devant la faculté de philosophie à l'aide des pierres, de fusées éclairantes et de barres, a-t-il ajouté, dénonçant une violence "choquante et apparemment planifiée" pour être utilisée comme un "carburant politique pour accroître les tensions".

Longtemps pacifiques, les manifestations ont dégénéré ces dernières semaines en violences, en raison, selon les protestataires, de la répression musclée de la police et de partisans du gouvernement.

Heurts entre policiers et manifestants à Novi Sad, le 5 septembre 2025 en Serbie ( AFP / Uros Arsic )

Heurts entre policiers et manifestants à Novi Sad, le 5 septembre 2025 en Serbie ( AFP / Uros Arsic )

Lors du rassemblement vendredi à Novi Sad, les manifestants ont lancé des projectiles sur la police qui a répondu par des tirs de grenades lacrymogènes et assourdissantes pour les disperser, selon un journaliste de l'AFP.

Vendredi soir, le président Vucic a reproché aux manifestants d'essayer d'"occuper les locaux de l'université de Novi Sad", les accusant de "menacer la stabilité et la sécurité de Serbie".

Des manifestations pro-gouvernement sont attendues dimanche dans le pays.

Sous la pression de la rue ces derniers mois, le gouvernement a été remanié, le Premier ministre remplacé et plusieurs anciens ministres ont été arrêtés et inculpés.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank