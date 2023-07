Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: objectifs relevés, mais sans surprise, pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 09:53









(CercleFinance.com) - Philips a présenté lundi des prévisions relevées pour l'exercice 2023, mais en ligne avec les objectifs du marché, provoquant des prises de bénéfices en Bourse sur son titre qui s'était beaucoup apprécié ces dernières semaines.



Le spécialiste néerlandais du matériel de santé s'est dit confiant dans la bonne exécution de son plan stratégique, tout en reconnaissant que certaines 'inquiétudes perduraient'.



Pour 2023, le groupe dit désormais viser une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre comparable située autour de 5%, pour une marge opérationnelle (Ebita) ajustée dans le haut d'un intervalle allant de 5% à 10% non inclus.



'Le consensus anticipait déjà ce relèvement d'objectifs', précise un analyste couvrant la valeur.



Au titre du deuxième trimestre, ses performances s'inscrivent au-dessus des attentes, avec un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, en croissance de 9% à périmètre comparable.



A 4,3 milliards d'euros, le consensus était un peu moins ambitieux.



Quant au résultat d'exploitation (Ebita) ajusté du deuxième trimestre, il s'est établi à 453 millions d'euros, soit une marge de 10,1%, contre 216 millions d'euros (5,2%) l'an dernier et 395 millions d'euros attendus par les analystes.



Mais le résultat net ressort en perte à 20 millions d'euros, bien inférieur au profit de 61 millions d'euros qui était attendu par le marché.



Suite à cette publication, le titre cédait plus de 6% lundi en début de matinée, signant de loin la plus forte baisse de l'indice AEX qui cédait 0,2% sous le poids de son repli.



Le titre affiche encore un gain de plus de 55% depuis le début de l'année, surperformant largement l'AEX, en hausse de 12% sur la période.





