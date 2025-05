Philips: objectif de rentabilité revu en baisse pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mardi qu'il lui serait impossible d'atteindre son objectif de marge pour 2025 en raison de l'impact négatif de la guerre commerciale sino-américaine et de la hausse des barrières douanières.



Le fabricant néerlandais de produits de santé dit désormais prévoir une marge d'exploitation (Ebita) comprise entre 10,8% et 11,3%, alors qu'il visait initialement un intervalle allant de 11,8% à 12,3%.



Dans son communiqué, le groupe explique s'attendre à ce que l'effet relatif au nouveau régime des droits de douane pénalise ses comptes à hauteur de 250 à 300 millions d'euros.



'Dans un environnement économique devenu encore plus incertain avec l'impact potentiel des tarifs, nous nous concentrons sur ce que nous sommes en mesure de contrôler', a expliqué Roy Jakobs, son directeur général.



'Nous améliorons notre agilité au niveau de la chaîne d'approvisionnement, nous prenons des mesures décisives en matière de coût afin de limiter l'impact financier dans les domaines où cela reste possible et nous nous assurons de pouvoir servir nos clients et les consommateurs', a-t-il affirmé.



Philips a maintenu sa prévision d'une croissance comparable de son chiffre d'affaires comprise entre 1% et 3% pour cette année, tout en précisant que l'essentiel de ses performances devrait être générée au second semestre.



Au premier trimestre, ses ventes à périmètre comparable ont reculé de 2% à 4,1 milliards d'euros, essentiellement sous l'effet de la Chine où l'activité s'est contractée à un rythme à deux chiffres dans les dispositifs de diagnostic et de traitement.



Sa marge opérationnelle (Ebita) ajustée s'est quant à elle tassée de 0,8 point de pourcentage à 8,6%.



Suite à cette publication, le titre Philips perdait 1% mardi matin à la Bourse d'Amsterdam, à comparer avec un repli de 0,2% pour l'indice AEX.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 22,1400 EUR Euronext Amsterdam -1,60%