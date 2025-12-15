Philips met la main sur SpectraWAVE aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 08:59
Les technologies de SpectraWAVE "offrent des solutions avancées pour le traitement des patients atteints de maladie coronarienne, le type de maladie cardiaque le plus fréquent, touchant plus de 300 millions de personnes dans le monde", selon Philips.
Le Néerlandais prévoit de combiner ces technologies notamment à sa plateforme de thérapie guidée par imagerie Azurion, "leader dans le secteur, pour permettre de meilleurs résultats pour un plus grand nombre de patients cardiaques".
Ayant son siège social à Bedford, dans l'Etat américain du Massachusetts, SpectraWAVE a été fondée en 2017 et emploie actuellement plus de 70 personnes. Les termes financiers de l'accord ne sont pas divulgués.
Valeurs associées
|22,4500 EUR
|Euronext Amsterdam
|-1,28%
