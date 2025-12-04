Philips limite son repli après une mise au point sur les objectifs
Cette annonce intervient alors que le titre du fabricant de matériels médicaux décroche de plus 5% jeudi en Bourse d'Amsterdam suite à des propos tenus la veille par son directeur général, Roy Jakobs, qui a fait savoir à l'occasion d'une conférence de Citi consacrée au secteur de la santé qu'il était "peu probable" que la croissance organique des ventes double en 2026, pour atteindre 4%, contre environ 2% cette année.
Ces déclarations n'ont pas manqué d'inquiéter les investisseurs, sachant que le consensus des analystes table actuellement sur une croissance à données comparables de 4,5% l'an prochain.
Dans un communiqué publié à l'heure du déjeuner, le groupe néerlandais Philips déclare toujours s'attendre à ce que ses résultats continuent de s'améliorer, avec des ventes comparables qui augmentent trimestre après trimestre, des marges bénéficiaires accrues en dépit de 'impact des droits de douane et une génération de trésorerie solide.
Philips prévoit ainsi que la croissance de ses ventes comparables continue d'accélérer en 2026, en direction d'environ 5%, conformément à l'évolution de ses performances au cours des derniers trimestres.
Concernant les dernières déclarations de son patron Roy Jakobs, la société souligne que celui-ci a confirmé, en réponse à une question, toujours s'attendre à une accélération progressive des ventes vers une croissance interne située autour de 5% par an, tout en précisant que cet objectif n'impliquait pas forcément un doublement de la croissance chaque année dans une optique de long terme.
Suite à cette mise au point, l'action Philips limitait son repli à 5,2% en début d'après-midi, après avoir perdu jusqu'à 10% en toute fin de matinée.
