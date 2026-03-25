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Philips lance une plateforme de guidage interventionnel
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 11:12

Philips fait part du lancement de sa plateforme intuitive de guidage interventionnel, IntraSight Plus, autorisée à être utilisée en clinique aux États-Unis et en Europe, ayant reçu à la fois l'approbation 510(k) de la FDA et le marquage CE.

"La plateforme repensée combine les outils de diagnostic et de planification des traitements les plus complets pour offrir efficacité, simplicité et précision dans un système unique et intuitif", explique le groupe néerlandais de technologies médicales.

Selon Philips, IntraSight Plus simplifie ainsi l'efficacité du flux de travail des interventions coronariennes mini-invasives et peut permettre des économies de temps de fonctionnement allant jusqu'à 47%.

Construit selon une architecture Philips commune, IntraSight Plus se connecte également à la plateforme Azurion et au système PACS de l'entreprise pour une intégration plus étroite dans un environnement de laboratoire Philips.

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