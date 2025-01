Philips: l'activité de soins d'urgence cédée à Bridgefield information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 11:00









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mardi soir avoir conclu un accord en vue de céder son activité de soins médicaux d'urgence à la société d'investissement américaine Bridgefield Capital, pour un montant qui n'a pas été divulgué.



Le fabricant néerlandais d'équipements de santé précise que le périmètre de l'opération inclut ses matériels de secours d'urgence, à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital, tels que les défibrillateurs.



Aux termes de l'accord, Bridgefield disposera d'une licence exclusive de 15 ans lui permettant de fabriquer et de distribuer des dispositifs pour services médicaux d'urgence sous la marque Philips.



La finalisation de la vente est attendue dans la seconde partie de l'année.



Le groupe néerlandais, autrefois connu pour ses produits d'électroménager et d'électronique grand public, indique que cette décision s'inscrit dans le cadre de sa feuille de route stratégique présentée en janvier 2023, qui prévoit de se focaliser sur les métiers les plus prometteurs en termes de dimension et de résultats financiers.



Suite à cette annonce, l'action Philips progressait de 0,5% en fin de matinée à la Bourse d'Amsterdam.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 26,40 EUR Euronext Amsterdam +1,03%