Philips: intègre à nouveau le 'Top 100 Global Innovators' information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 12:36









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu par Clarivate comme l'entreprise de technologies médicales la mieux classée au Top 100 Global Innovators 2025, renforçant ainsi sa réputation mondiale d'innovateur majeur dans le secteur de la santé.



Philips figure d'ailleurs dans cette évaluation majeure des innovateurs mondiaux depuis 12années consécutives.



En 2024, Philips a investi environ 1,7 milliard d'euros - soit plus de 9 % de son chiffre d'affaires, un record dans le secteur - en recherche et développement afin d'améliorer les soins pour un plus grand nombre de personnes.



Leader en matière de demandes de brevets liées à l'IA dans le secteur de la santé, Philips consacre environ la moitié de ses effectifs de R&D à ces domaines.





