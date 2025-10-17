 Aller au contenu principal
Philips inaugure son nouveau siège mondial à Amsterdam
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 12:44

Philips annonce l'ouverture officielle de son nouveau siège mondial à Amsterdam, inauguré par Sa Majesté la Reine Máxima des Pays-Bas. Ce bâtiment durable symbolise une nouvelle étape dans la stratégie du groupe visant à renforcer son rôle de leader mondial en technologies de santé.

Le CEO Roy Jakobs a souligné que ce siège incarne la culture d'innovation, de collaboration et de transparence de Philips, centrée sur la sécurité des patients et l'impact réel sur les systèmes de soins. L'entreprise y pilotera le développement de solutions couvrant l'imagerie médicale, la thérapie guidée par image et la santé connectée.

Philips met l'accent sur la co-innovation avec hôpitaux, universités et instituts de recherche afin de rendre les soins plus durables, efficaces et accessibles à l'échelle mondiale.

Valeurs associées

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
24,260 EUR Euronext Amsterdam -0,21%
