Philips: en plongeon après une révision d'objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Philips dévisse de près de 15% en début de séance à Amsterdam, lourdement sanctionné après une révision, à l'occasion de sa publication trimestrielle, de ses objectifs pour l'ensemble de 2024, de façon à refléter une demande détériorée en Chine.



Ainsi, le Néerlandais anticipe désormais une croissance de ses ventes en comparable entre 0,5 et 1,5%, une marge d'EBITA ajustée de l'ordre de 11,5% (borne haute de sa fourchette), et un free cash-flow d'environ 0,9 milliard d'euros (borne basse de sa fourchette).



Sur son troisième trimestre 2024, Philips a engrangé un free cash-flow de 22 millions d'euros et une marge d'EBITA ajustée en amélioration de 1,6 point à 11,8%, pour un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros, stable en données comparables.



Le fournisseur de technologies médicales a vu ses prises de commandes se tasser de 2% en comparable du fait d'un déclin en Chine, et malgré une augmentation solide dans son segment diagnostics et traitements, en particulier aux Etats-Unis.





