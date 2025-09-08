 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Philips élargit sa gamme de scanners
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 18:34

(Zonebourse.com) - Philips annonce l'élargissement de sa gamme de scanners SG300 et SG60 avec le Pathology Scanner SGi, premier au monde à proposer une sortie native au format DICOM JPEG XL.

Ce format réduit la taille des fichiers d'environ 50% tout en maintenant la qualité d'image, permettant aux laboratoires de mieux gérer l'augmentation des volumes de données.

Selon Imogen Fitt, analyste chez Signify Research, l'adoption de DICOM standardise les flux d'imagerie, réduit les coûts d'infrastructure et facilite l'intégration avec des outils d'intelligence artificielle.

Martijn Hartjes, responsable Clinical Informatics chez Philips, souligne que l'objectif est d'offrir des solutions 'flexibles, interopérables et évolutives' pour améliorer les soins.

Le nouveau standard facilite également la collaboration entre pathologie et autres modalités d'imagerie, favorisant un archivage centralisé et des diagnostics intégrés.

Valeurs associées

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
23,6900 EUR Euronext Amsterdam -0,46%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

