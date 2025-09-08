Philips élargit sa gamme de scanners
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 18:34
Ce format réduit la taille des fichiers d'environ 50% tout en maintenant la qualité d'image, permettant aux laboratoires de mieux gérer l'augmentation des volumes de données.
Selon Imogen Fitt, analyste chez Signify Research, l'adoption de DICOM standardise les flux d'imagerie, réduit les coûts d'infrastructure et facilite l'intégration avec des outils d'intelligence artificielle.
Martijn Hartjes, responsable Clinical Informatics chez Philips, souligne que l'objectif est d'offrir des solutions 'flexibles, interopérables et évolutives' pour améliorer les soins.
Le nouveau standard facilite également la collaboration entre pathologie et autres modalités d'imagerie, favorisant un archivage centralisé et des diagnostics intégrés.
