Philips dévisse après la réduction de son objectif de croissance

(AOF) - Plus fort repli de l’indice AEX, Philips décroche de 14,42% à 25,23 euros après avoir émis un avertissement sur ses ventes en raison de la "détérioration significative de la demande en Chine". Pour l'exercice 2024, le groupe d’électronique présent dans la santé table désormais sur une croissance des revenus comprise entre 0,5% et 1,5% en données comparables et sur une marge d'Ebita ajusté d’environ 11,5%. La croissance des revenus hors Chine est anticipée entre 3% et 5%.

Philips ciblait auparavant une croissance des revenus entre 3% et 5% en données comparables et une marge d'Ebita ajusté comprise entre 11% et 11,5%.

Le flux de trésorerie disponible attendu est anticipé à 0,9 milliard d'euros, soit dans le bas de sa fourchette d'objectifs de 0,9 à 1,1 milliard d'euros.

"Au cours du trimestre, la demande des hôpitaux et des consommateurs en Chine s'est encore détériorée alors que nous continuons à observer une croissance solide dans d'autres régions. Nous avons ajusté nos perspectives de ventes pour l'ensemble de l'année afin de refléter l'impact de la Chine", a commenté le directeur général, Roy Jakobs.

