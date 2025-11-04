Philips dans le vert avec de la confiance dans ses objectifs
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 09:35
S'il confirme anticiper une croissance de 1 à 3% de ses ventes en données comparables en 2025, il pense désormais se diriger vers la borne haute de sa fourchette cible de marge d'EBITA ajustée, qui va de 11,3 à 11,8%.
Sur son 3e trimestre, Philips affiche un BPA ajusté meilleur que prévu à 0,36 euro, ainsi qu'une marge d'EBITA ajustée en amélioration de 50 points de base à 12,3%, grâce notamment à des effets mix favorables et à des mesures de productivité.
A 4,3 milliards d'euros, son chiffre d'affaires s'est tassé de 2% en termes nominaux, mais s'est accru de 3% en données comparables, une croissance tirée par tous ses segments, en particulier celui de la santé personnelle (+11%).
Toujours en données comparables, le groupe néerlandais revendique une augmentation de 8% de ses prises de commandes pour le trimestre écoulé, soutenue par une performance toujours forte en Amérique du Nord.
