Philips: bien orienté avec un investissement d'Exor

(CercleFinance.com) - Philips s'adjuge 4% en début de séance à Amsterdam, après l'annonce d'un accord avec la société holding diversifiée néerlandaise Exor, accord par lequel cette dernière a acquis une participation de 15% au capital du groupe de technologies médicales.



'Cet investissement d'Exor soutient pleinement le leadership, la stratégie et le potentiel de création de valeur de Philips', commente le groupe, ajoutant que l'opération donne à l'investisseur le droit de désigner un membre à son conseil de surveillance.



Philips précise aussi que cet investissement, réalisé par la voie d'une acquisition d'actions sur le marché et d'un accord avec une 'institution financière majeure' (dont le nom n'est pas indiqué), ne se traduira pas par un effet dilutif.



L'accord comprend un engagement d'Exor à être un investisseur minoritaire de long terme : il n'envisage pas de racheter des actions Philips supplémentaires à court terme, mais se réserve la possibilité de porter sa participation jusqu'à 20% au cours de la durée de l'accord.





