Philippines-Une attaque à la bombe fait 9 morts et une dizaine de blessés

MANILLE, 24 août (Reuters) - Un double attentat à la bombe à Jolo, une île située dans le sud des Philippines, a fait neuf morts et une dizaine de blessés ce lundi, parmi lesquelles des soldats et des civils. Cet attentat n'a pas encore été revendiqué, mais l'armée soupçonne le mouvement islamiste Abou Sayyaf d'en être l'auteur. Deux bombes artisanales ont été déclenchées à une heure d'intervalle dans le principal centre urbain de l'île de Jolo, fief d'Abou Sayyaf, un groupe qui a prêté allégeance à l'organisation État islamique. Selon l'armée, la première explosion s'est produite vers midi devant un supermarché, à l'extérieur duquel deux camions militaires étaient garés. Une deuxième explosion a suivi, déclenchée par une bombe fixée sur une moto en stationnement. Il s'agit de la pire attaque qu'ait connu l'île depuis le double attentat contre la cathédrale de Jolo qui avait fait plus de 20 morts et au moins 100 blessés en janvier 2019. (Enrico Dela Cruz, Martin Petty; version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

