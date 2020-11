Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philippines-Le bilan du typhon Vamco s'alourdit à 67 morts Reuters • 15/11/2020 à 05:13









MANILLE, 15 novembre (Reuters) - Le bilan du typhon le plus meurtrier de l'année aux Philippines s'est alourdi à 67 morts, a annoncé dimanche l'agence nationale de prévention des catastrophes naturelles. Le président philippin, Rodrigo Duterte, devait se rendre dans la province du Cagayan, dans le nord, pour évaluer la situation dans la région, qui a été fortement inondée. La vallée de Cagayan est une région comptant 1,2 million d'habitants et comprenant cinq provinces agricoles. Les dommages causés à l'agriculture par les inondations ont été initialement évalués à 1,2 milliard de pesos (21 millions d'euros), tandis que les dommages causés aux infrastructures ont été estimés à 470 millions de pesos, selon le porte-parole de l'agence nationale de préventions des catastrophes naturelles, Mark Timbal. (Enrico Dela Cruz; version française Camille Raynaud)

