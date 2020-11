Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philippines-Des milliers de personnes secourues dans le nord après le typhon Reuters • 14/11/2020 à 04:46









MANILLE, 14 novembre (Reuters) - L'agence nationale de prévention des catastrophes naturelles et les garde-côtes sont venus en aide à des milliers de personnes samedi, dans une province du nord des Philippines inondée après le passage du typhon Vamco, le cyclone le plus meurtrier ayant frappé le pays cette année. Des dizaines de villes de la région de Cagayan, au nord de la capitale Manille, restent submergées par les eaux, affectant des milliers de personnes, ont déclaré des responsables locaux. Les effets cumulés des précédentes perturbations météorologiques et l'eau provenant d'un barrage et de plaines plus élevées ont provoqué de fortes inondations dans la province de Cagayan, a déclaré l'agence nationale de prévention des catastrophes naturelles. La vallée de Cagayan est une région comptant 1,2 million d'habitants et comprenant cinq provinces agricoles. Près de 14.000 personnes étaient hébergées dans des centres d'évacuation après les inondations, a indiqué l'agence nationale. (Neil Jerome Morales; version française Camille Raynaud)

