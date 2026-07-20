Philippine Airlines s'engage à commander jusqu'à 20 avions à Boeing

A l'occasion du salon de Farnborough, Boeing annonce avoir reçu un engagement de la part de Philippine Airlines (PAL) portant sur la commande de jusqu'à 20 avions 787 Dreamliner. Une fois finalisé, l'accord portant sur 15 appareils 787-10, assorti d'une option pour cinq avions supplémentaires, soutiendra les projets de modernisation et d'expansion de la flotte de la compagnie asiatique.

"Le Boeing 787-10 renforcera notre flotte de transport moyen et long-courrier, nous permettant d'offrir une expérience de voyage encore meilleure à nos clients, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et en soutenant nos objectifs de durabilité à long terme", commente le COO de PAL Holdings, Lucio C. Tan III.

Offrant une consommation de carburant inférieure de 25% à celle des avions qu'il remplace habituellement, le 787-10 peut transporter de 300 à 375 passagers sur une distance pouvant atteindre 13 890 km, permettant à Philippine Airlines de répondre à la demande croissante de voyages.

Les passagers bénéficient d'un confort accru grâce aux caractéristiques du 787, notamment les plus grandes fenêtres à gradation de tous les avions commerciaux, une humidité plus élevée dans la cabine et une technologie contribuant à réduire les turbulences pour un voyage plus fluide.