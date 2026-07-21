Philippine Airlines passe commande de nouveaux Airbus A350-1000

Alors que le salon de l'aéronautique de Farnborough a ouvert ses portes hier outre-Manche, les annonces de contrat se multiplient dans le secteur aérien. Ce matin, la compagnie Philippine Airlines a indiqué vouloir renforcer sa flotte long-courrier en s'équipant de 9 Airbus A350-1000 supplémentaires. L'idée ? Soutenir l'expansion de son réseau, notamment vers l'Amérique du Nord.

Airbus annonce que Philippine Airlines a signé un protocole d'accord (MoU) portant sur l'acquisition de 9 Airbus A350-1000. Une fois finalisée, cette commande portera à 18 le nombre total d'A350-1000 commandés par la compagnie, dont les 2 premiers ont été livrés cette année.

Désigné comme le nouvel avion amiral de Philippine Airlines, l'A350-1000 sera principalement utilisé pour développer le réseau long-courrier au départ de Manille, notamment vers la côte Est des Etats-Unis et le Canada avec des vols sans escale.

Configuré en trois classes, l'appareil pourra accueillir 382 passagers, dont 42 suites en classe Affaires, 24 sièges en Premium Economy et 316 sièges en classe Economique.

"L'A350-1000 continuera de définir l'avenir de nos opérations internationales pendant de nombreuses années", a déclaré Lucio C. Tan III, président et directeur des opérations de PAL Holdings. Airbus souligne que cet appareil permet une réduction de 25% de la consommation de carburant, des coûts d'exploitation et des émissions de dioxyde de carbone (CO?) par rapport aux avions de la génération précédente.

Vers 12h30, le titre Airbus progressait d'environ 1,7% à la Bourse de Paris.