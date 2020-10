Philippe Lespinard quitte Schroders

(NEWSManagers.com) -

Philippe Lespinard va quitter Schroders où il était responsable de la gestion obligataire depuis 2010. Il sera remplacé par Andy Chorlton à compter du 1er octobre. Une période transitoire sera mise en place jusqu' à fin mars, date du départ de Philippe Lespinard.

Philippe Lespinard avait rejoint Schroders il y a dix ans après avoir travaillé chez Brevan Howard. Il a aussi été CIO de BNP Paribas Asset Management à Paris (2002-2006) et directeur général adjoint de Fischer, Francis Trees et Watts (2006-2008), une des filiales de BNP Paribas AM spécialisées en gestion obligataire.

Andy Chorlton est jusqu' à présent responsable US multi-sector & fixed income solutions. Il a rejoint le bureau de New York de Schroders en 2013 suite à l' acquisition de STW Fixed Income aux Etats-Unis. Il est retourné au Royaume-Uni en août 2019. Dans ses nouvelles fonctions, il sera rattaché à Charles Prideaux, responsable mondial des investissements. Il rejoint aussi le comité de gestion du groupe.

Lisa Hornby, gérante obligataire, succédera à Andy Chorlton à New York en tant que responsable US Multi-Sector Fixed Income. Elle sera rattachée à Andy Chorlton.

La franchise obligataire de Schroders représente 100 milliards de dollars d' encours, soit le double d' il y a dix ans.