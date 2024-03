Philippe Guy, stratège expérimenté de l’industrie pharmaceutique, devient Président du conseil de surveillance de MedinCell

• Philippe Guy a dirigé le département Healthcare Practice et siégé au comité exécutif du Boston Consulting Group (BCG)



• Il a conseillé de nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques d’envergure internationale sur un large éventail de sujets tels que la définition de stratégies globales ou au niveau de business units, l'optimisation et l'organisation des processus de R&D, les stratégies de mise sur le marché, ou encore les transformations à grande échelle et les intégrations post-fusion/acquisition.



• Philippe Guy a activement participé à la croissance de MedinCell en tant que membre du conseil, président du comité d'audit pendant et après l'introduction en bourse, et promoteur de l'inclusion de pratiques durables au niveau du conseil avec la création du comité ESG, qu’il continue de diriger.



• En tant que président, il mettra à profit sa vaste expérience pour supporter le management dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de MedinCell.





