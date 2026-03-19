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Philip Morris vend sa participation dans Swedish Match do Brasil
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec la déclaration de Philip Morris International, mise à jour de l'étiquette)

Une filiale de Philip Morris International PM.N a vendu sa participation dans Swedish Match do Brasil à Ignis FIP, a annoncé le cigarettier dans un communiqué jeudi.

Les détails financiers de la transaction, qui inclut également Swedish Match da Amazonia, n'ont pas été divulgués.

CONTEXTE

* Swedish Match do Brasil contrôle la marque brésilienne Fiat Lux.

* Ignis FIP est un véhicule d'investissement privé brésilien parrainé par Marcos Fernando Garms, qui dirige un groupe opérant dans les secteurs du sucre et de l'éthanol, de l'agroalimentaire et de la distribution automobile, selon le communiqué.

* Swedish Match do Brasil et Swedish Match da Amazonia continueront à faire partie de Philip Morris et à fonctionner normalement jusqu'à ce que la transaction soit achevée, ajoute le communiqué.

* Folha de S.Paulo a rapporté l'accord plus tôt dans la journée.

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