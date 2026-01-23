 Aller au contenu principal
Philip Morris sollicite la FDA au sujet de ses sachets de nicotine
23/01/2026

Le cigarettier a présenté des preuves scientifiques devant un comité consultatif de la FDA afin d'obtenir le statut de produit du tabac à risque modifié pour ZYN, ses sachets de nicotine.

Cette désignation permettrait au groupe de communiquer officiellement auprès des fumeurs adultes sur la réduction des risques de maladies graves, telles que le cancer du poumon ou les maladies cardiaques, en cas de transition complète vers ZYN, sa gamme de sachets de nicotine.

Lors des auditions, la FDA a souligné que "les preuves suggèrent que l'allégation de risque modifié proposée est scientifiquement exacte", tout en notant une faible prévalence d'usage chez les mineurs.

Les données indiquent que les investisseurs peuvent tabler sur une compréhension claire des consommateurs : le produit n'est pas sans risque, mais il est nettement moins nocif que la cigarette combustible.

Déjà autorisé à la commercialisation via la procédure d'Autorisation de mise sur le marché des produits du tabac (PMTA) depuis janvier 2025, ZYN aspire à suivre la trajectoire du Snus suédois, premier produit oral à avoir obtenu cette reconnaissance de risque modifié en 2019.

Le titre est stable à l'ouverture de Wall Street et affiche un gain de l'ordre de 6% depuis le début de l'année.

