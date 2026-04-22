Philip Morris revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels

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Philip Morris International PM.N a réduit ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, signalant la pression exercée par la concurrence accrue dans les produits du tabac et l'incertitude réglementaire concernant ses sachets de nicotine Zyn.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 8,36 et 8,51 dollars, contre une prévision précédente de 8,38 à 8,53 dollars.