Philip Morris relève ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Philip Morris International PM.N a relevé sa prévision de bénéfice annuel pour la troisième fois cette année, mardi, bénéficiant d'une forte demande pour son portefeuille d'alternatives au tabac.
La société prévoit un bénéfice annuel ajusté de 7,46 à 7,56 dollars par action, contre une prévision précédente de 7,43 à 7,56 dollars.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer