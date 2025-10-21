Philip Morris relève ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Philip Morris International PM.N a relevé sa prévision de bénéfice annuel pour la troisième fois cette année, mardi, bénéficiant d'une forte demande pour son portefeuille d'alternatives au tabac.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté de 7,46 à 7,56 dollars par action, contre une prévision précédente de 7,43 à 7,56 dollars.