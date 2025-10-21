 Aller au contenu principal
Philip Morris relève ses prévisions avec la forte demande pour ses substituts du tabac
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 14:37

Philip Morris International

PM.N a relevé mardi pour la troisième fois cette année sa prévision de bénéfice annuel, porté par une forte demande pour ses produits de substitution au tabac, notamment le sachet de nicotine Zyn et le dispositif inhalable IQOS.

Le géant américain prévoit un bénéfice annuel ajusté de 7,46 à 7,56 dollars par action (de 6,40 à 6,48 euros), contre une prévision précédente de 7,43 à 7,56 dollars.

Les analystes s'attendent à ce que Philip Morris enregistre un bénéfice ajusté de 7,53 dollars par action pour l'année.

Le titre du premier groupe de produits du tabac au monde par la capitalisation boursière prenait 4% avant-Bourse.

Philip Morris compte sur ses nouveaux produits, tels que Zyn, pour compenser le déclin à long terme de ses marques de cigarettes phares : Marlboro, Chesterfield et autres.

"Notre portefeuille mondial de produits sans fumée connaît une croissance nettement supérieure à celle de l’industrie, stimulant des volumes totaux positifs, une solide croissance du chiffre d’affaires et une expansion impressionnante des marges ", a déclaré le PDG Jacek Olczak.

Avec des réglementations de plus en plus strictes et des préoccupations sanitaires qui éloignent les consommateurs du tabac, les fabricants de cigarettes investissent massivement dans le développement de produits tels que les sachets de nicotine et les cigarettes électroniques pour compenser la perte de revenus et de bénéfices.

Bien que Zyn de Philip Morris International soit devenu la première marque de sachets aux États-Unis, ses performances commerciales au cours des derniers trimestres ont été décevantes, en raison de la forte concurrence de ses rivaux, des défis économiques et de la pression exercée par les militants qui affirment que les nouveaux produits des fabricants de tabac posent des risques pour la santé.

Le groupe a récemment réglementé le prix de Zyn, ce qui a permis à ses ventes de s'accélérer au cours du trimestre.

"Bien que cela ait eu un impact sur la croissance du chiffre d'affaires net et du résultat d'exploitation de la région Amériques au troisième trimestre, nous prévoyons que le Zyn américain restera le meilleur de sa catégorie en termes de rentabilité pour le groupe, ce qui renforce les perspectives attrayantes de la catégorie", a déclaré le groupe.

Le géant américain a enregistré un bénéfice ajusté de 2,24 dollars par action au troisième trimestre, dépassant les 2,09 dollars attendus en moyenne dans le consensus LSEG.

(Rédigé par Prerna Bedi et Emma Rumney, version française Elena smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

PHILIP MRRS INT
144,680 USD NYSE -8,44%
