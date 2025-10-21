Philip Morris rehausse le bas de la fourchette de ses prévisions de BPA dilué ajusté

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, les revenus du cigarettier Philip Morris ont progressé de 9,4% en publié et de 5,9% en organique sur un an, à 10,8 milliards de dollars. La marge brute est en hausse de 12,4% en publié et de 8,7% en organique à 7,4 milliards de dollars. Sur cette période, le résultat d'exploitation a augmenté de 16,7% en publié et de 7,5% en organique à 4,3 milliards de dollars. Sur un an, sur ce trimestre, le bénéfice par action ajusté dilué a progressé de 17,3% à 2,24 dollars.

"Notre portefeuille mondial de produits sans fumée affiche une croissance nettement supérieure à celle du secteur, ce qui se traduit par des volumes totaux positifs, une forte croissance du chiffre d'affaires et une augmentation impressionnante des marges", s'est félicité Jacek Olczak, président-directeur général.

Dans le détail, le chiffre d'affaires de ce segment a augmenté de 17,7% en publié et de 13,9% en organique à 4,4 milliards de dollars.

Pour 2025, l'entreprise spécialisée dans les produits du tabac a rehaussé le bas de la fourchette son bénéfice par action (BPA) dilué ajusté. Il est désormais attendu entre 7,46 et 7,56 dollars contre une fourchette précédente de 7,43 et 7,56 dollars. Cette prévision représente une augmentation prévue de 13,5 à 15,1% par rapport au BPA dilué ajusté de 6,57 dollars en 2024.

Cette prévision repose notamment sur une croissance organique du résultat d'exploitation de 10 à 11,5%, incluant l'impact de la hausse des investissements aux États-Unis.

