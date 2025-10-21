 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 248,27
+0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Philip Morris rehausse le bas de la fourchette de ses prévisions de BPA dilué ajusté
information fournie par AOF 21/10/2025 à 15:58

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, les revenus du cigarettier Philip Morris ont progressé de 9,4% en publié et de 5,9% en organique sur un an, à 10,8 milliards de dollars. La marge brute est en hausse de 12,4% en publié et de 8,7% en organique à 7,4 milliards de dollars. Sur cette période, le résultat d'exploitation a augmenté de 16,7% en publié et de 7,5% en organique à 4,3 milliards de dollars. Sur un an, sur ce trimestre, le bénéfice par action ajusté dilué a progressé de 17,3% à 2,24 dollars.

"Notre portefeuille mondial de produits sans fumée affiche une croissance nettement supérieure à celle du secteur, ce qui se traduit par des volumes totaux positifs, une forte croissance du chiffre d'affaires et une augmentation impressionnante des marges", s'est félicité Jacek Olczak, président-directeur général.

Dans le détail, le chiffre d'affaires de ce segment a augmenté de 17,7% en publié et de 13,9% en organique à 4,4 milliards de dollars.

Pour 2025, l'entreprise spécialisée dans les produits du tabac a rehaussé le bas de la fourchette son bénéfice par action (BPA) dilué ajusté. Il est désormais attendu entre 7,46 et 7,56 dollars contre une fourchette précédente de 7,43 et 7,56 dollars. Cette prévision représente une augmentation prévue de 13,5 à 15,1% par rapport au BPA dilué ajusté de 6,57 dollars en 2024.

Cette prévision repose notamment sur une croissance organique du résultat d'exploitation de 10 à 11,5%, incluant l'impact de la hausse des investissements aux États-Unis.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PHILIP MRRS INT
143,005 USD NYSE -9,50%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank