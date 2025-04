Philip Morris: publication du rapport intégré annuel information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 16:32









(CercleFinance.com) - Philip Morris International annonce la publication de son sixième rapport intégré annuel, marquant dix ans de transformation et de communication sur sa durabilité. Le document détaille les progrès réalisés pour créer de la valeur à long terme et promouvoir ses alternatives sans fumée afin de rendre la cigarette classique obsolète au plus vite.



' Nos efforts ont permis d'atteindre environ 38,6 millions d'utilisateurs adultes et de proposer nos produits dans 95 marchés ', déclare Jacek Olczak, directeur général de PMI.



Le rapport présente la stratégie de l'entreprise selon un cadre en cinq piliers, alliant conformité réglementaire, gestion des risques, efficacité opérationnelle, innovation et impact sociétal.



En 2024, les produits sans fumée ont représenté environ 39 % du chiffre d'affaires net de PMI.



