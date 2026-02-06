Philip Morris prévoit une hausse de ses bénéfices et écarte les menaces de ses rivaux

Les prévisions de bénéfices de PMI 2026 dépassent les estimations des analystes

Zyn, la marque de sachets de nicotine, a progressé de 19 % au quatrième trimestre malgré la concurrence

Les investisseurs craignent que les marques concurrentes ne menacent la rentabilité de Zyn

Les actions chutent dans un premier temps, mais regagnent du terrain pour s'apprécier de près de 2 %

Philip Morris International PM.N a prévu un bénéfice 2026 plus élevé que prévu vendredi, même si certains investisseurs s'inquiètent que sa principale marque de sachets de nicotine, Zyn, ait du mal à lutter contre ses concurrents qui grignotent ses parts de marché.

Le plus grand fabricant de tabac au monde en termes de capitalisation boursière, qui vend Marlboro en dehors des États-Unis, a déclaré qu'il s'attendait à une augmentation du bénéfice ajusté par action de 11,1 % à 13,1 % cette année, dépassant ainsi les estimations des analystes.

Cependant, les actions de la société ont chuté avant le marché et au début des échanges, avant de se redresser pour atteindre une hausse de 2 % à 1621 GMT.

Les investisseurs de PMI ont été ébranlés par la menace croissante de rivaux, dont British American Tobacco BATS.L , qui a pris une plus grande part de la croissance de la catégorie, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à la dynamique de Zyn.

Le directeur général Jacek Olczak a déclaré dans une interview à Reuters que les facteurs qui rendent les produits rivaux plus populaires aujourd'hui ne sont pas nécessairement des tendances à long terme et que, dans tous les cas, PMI était prêt à lancer des versions actualisées de Zyn pour mieux les concurrencer, sous réserve de l'obtention des licences réglementaires.

Il a ajouté que Zyn jouissait également d'une position de leader solide: "Si je prends l'ampleur de la différence entre Zyn et le concurrent suivant, il s'agit d'une différence d'un facteur X."

DES PRODUITS CLÉS SOUS PRESSION La société a déclaré que les volumes américains de la pochette de nicotine ont augmenté de 19 % au quatrième trimestre, mais que les revenus ont diminué, car la société a utilisé des promotions et d'autres soutiens commerciaux pour vendre plus de poches.

Son produit phare, le dispositif de tabac chauffé IQOS, est également confronté à des pressions concurrentielles croissantes sur des marchés clés tels que le Japon. Une augmentation des taxes et une hausse de prix supplémentaire dans ce pays pourraient affecter la croissance et les volumes de cette catégorie en 2026.

Néanmoins, PMI a déclaré avoir atteint ses objectifs de croissance pour 2024-2026 avec un an d'avance sur le calendrier, et les a renouvelés jusqu'en 2028.

Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que son portefeuille d'alternatives au tabagisme, conçu pour compenser les pertes de revenus dues à la baisse des taux de tabagisme sur certains marchés, stimule la croissance du volume des expéditions avec des taux de croissance à un chiffre élevé et à des chiffres bas à deux chiffres.

Andrei Andon-Ionita, analyste chez Jefferies, a déclaré que les nouveaux objectifs de la société fournissaient une "perspective rassurante" sur la croissance future, mais que BAT restait bien positionné pour gagner des parts de marché dans les sachets de nicotine aux États-Unis.

Philip Morris prévoit un bénéfice ajusté par action en année pleine de 8,38 à 8,53 dollars pour 2026, plus élevé que l'estimation des analystes de 8,33 dollars, selon les données compilées par LSEG.