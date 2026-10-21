Philip Morris met en garde contre les répercussions des conflits mondiaux sur ses activités

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* Philip Morris dépasse les prévisions de Wall Street au troisième trimestre

* Mise en garde quant à l'impact des conflits au Moyen-Orient et en Ukraine

* Annonce des investissements destinés à soutenir Zyn aux États-Unis

* Le titre recule de 3 % en pré-ouverture

(Réécriture du paragraphe 1 pour mettre l'accent sur les conflits et ajout de détails dans l'ensemble du texte; informations boursières au paragraphe 8)

Philip Morris International PM.N a averti mercredi que les conflits mondiaux commençaient à nuire à ses activités, la hausse des prix provoquée par la guerre au Moyen-Orient commençant à se faire sentir et les grèves affectant son infrastructure logistique en Ukraine.

La société, basée à Stamford, dans le Connecticut, a dépassé les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires et ses bénéfices du troisième trimestre , mais a indiqué que l’inflation liée à l’énergie avait eu un impact croissant sur sa base de coûts au cours de cette période et que celui-ci s’accentuerait encore au quatrième trimestre.

"La situation à long terme reste imprévisible, et il est difficile d’évaluer les implications plus larges pour les consommateurs ou l’environnement mondial des coûts", a-t-elle déclaré, ajoutant que, pour l’instant, la situation restait gérable.

La guerre en Ukraine a également entraîné "certaines perturbations" dans ses activités, notamment des répercussions liées aux grèves, a précisé la société. Elle s’attend à ce que ces pressions continuent de peser sur son résultat d’exploitation cette année.

Ses résultats du troisième trimestre ont été soutenus par une forte demande pour ses cigarettes sur des marchés tels que la Turquie et l’Indonésie, compensant les baisses à long terme observées ailleurs, ainsi que par une nouvelle hausse des prix du tabac, ce qui a conduit, selon Philip Morris, à un trimestre "exceptionnel" pour son activité de cigarettes.

La société a enregistré un nouveau trimestre de croissance de 4,2 % pour ses sachets de nicotine Zyn aux États-Unis, où elle est leader du marché. Ce taux est toutefois bien inférieur à ceux observés par le passé, Zyn étant confronté à une concurrence croissante de la part de concurrents tels que

BATS.L Velo de British American Tobacco.

Philip Morris a annoncé qu’elle allait accroître ses investissements pour soutenir la marque, notamment en augmentant le nombre de sachets par boîte, qui passera de 15 à 20 pour la majeure partie de la gamme Zyn.

L'action de la société a reculé de 3 % en pré-ouverture.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 2,36 dollars par action pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,29 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Philip Morris continue de tabler sur un bénéfice par action ajusté compris entre 8,11 et 8,26 dollars pour l'ensemble de l'année, hors effets de change.