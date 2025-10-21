Philip Morris en hausse après le relèvement de ses prévisions de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions du fabricant de cigarettes Philip Morris International PM.N ont augmenté de 4 % à 164,40 $ avant le marché

** Le fabricant de cigarettes a relevé ses prévisions de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année, bénéficiant de la forte demande pour son portefeuille de produits alternatifs au tabac

** La société s'attend maintenant à ce que le BPA annuel ajusté soit compris entre 7,46 et 7,56 dollars, contre une prévision antérieure de 7,43 à 7,56 dollars

** PM a également battu les estimations de revenus et de bénéfices pour le troisième trimestre, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels s'élèvent à 10,8 milliards de dollars contre une estimation de 10,69 milliards de dollars, et le bénéfice net ajusté à 2,24 dollars contre une estimation de 2,09 dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 31% depuis le début de l'année