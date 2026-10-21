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Philip Morris dépasse les prévisions trimestrielles grâce aux dosettes de nicotine et aux prix du tabac
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 13:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions et de détails tout au long du texte)

Philip Morris International PM.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires et son bénéfice du troisième trimestre, grâce à la forte demande pour ses sachets de nicotine Zyn et à la hausse des prix des cigarettes, et a maintenu inchangées ses prévisions de bénéfice pour l’ensemble de l’année.

La société basée à Stamford, dans le Connecticut, qui commercialise les cigarettes Marlboro hors des États-Unis, s'efforce d'accroître son chiffre d'affaires grâce aux alternatives sans fumée, alors que les consommateurs de certains marchés se détournent de plus en plus des cigarettes traditionnelles.

Philip Morris table toujours sur un bénéfice par action ajusté compris entre 8,11 et 8,26 dollars pour l’ensemble de l’année, hors effets de change.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 5,5% pour atteindre 11,44 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 11,28 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 2,36 dollars par action pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,29 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

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