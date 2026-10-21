Philip Morris dépasse les prévisions pour le troisième trimestre grâce à la demande de produits sans fumée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Philip Morris International PM.N a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice du troisième trimestre, grâce à une forte demande pour les alternatives au tabac, notamment ses sachets de nicotine Zyn et ses produits à tabac chauffé IQOS.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 5,5% pour atteindre 11,44 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 11,28 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 2,36 dollars par action pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,29 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.