Philip Morris dépasse les attentes au 3e trimestre

Le groupe de tabac Philip Morris International publie un BPA ajusté en croissance de 5,4% à 2,36 USD au titre du 3e trimestre 2026 ( 5,8% à taux de change constants), dépassant ainsi le consensus des analystes, qui s'établissait à 2,29 USD.

La société a vu son résultat d'exploitation croître de 14,1% (dont 10,5% en organique) à 4,9 MdsUSD, pour un chiffre d'affaires en progression de 5,5% à 11,4 MdsUSD. Ses revenus ont augmenté de 7,1% en organique, une croissance tirée par les Etats-Unis ( 22,7%) et les produits combustibles à l'international ( 7,8%).

Les volumes expédiés ont augmenté de 0,6% au cours du trimestre, portés par une progression de 2,7% des produits sans fumée (SFP), avec une croissance des livraisons dans toutes les catégories, combinée à une résilience persistante de l'activité de cigarettes traditionnelles.

"Nous avons réalisé un nouveau trimestre d'excellente facture, marqué par une croissance de nos volumes totaux, une progression organique à deux chiffres de notre résultat d'exploitation et une forte amélioration de nos marges", résume Jacek Olczak, directeur général du groupe PMI.

"Grâce à la dynamique toujours soutenue des ventes de nos marques de produits sans fumée et aux résultats exceptionnels de notre activité de cigarettes traditionnelles, nous sommes idéalement positionnés pour continuer à afficher des performances parmi les meilleures du secteur", poursuit-il.

Philip Morris déclare donc rester "fermement engagé sur la voie d'une 6e année consécutive de croissance de ses volumes" et indique tabler sur un BPA ajusté compris entre 8,29 et 8,44 USD, une prévision légèrement abaissée par rapport à la précédente fourchette (8,31 à 8,46 USD) en raison des effets de change.