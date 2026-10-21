Philip Morris confirme ses prévisions de bénéfices annuels ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** L'action du fabricant de cigarettes Philip Morris PM.N recule d'environ 3% à 194,11 dollars en pré-ouverture

** La société maintient ses prévisions de bénéfice par action ajusté annuel, hors effets de change, dans une fourchette comprise entre 8,11 et 8,26 dollars

** Elle a toutefois dépassé les estimations des analystes pour le troisième trimestre en termes de chiffre d’affaires et de bénéfice, grâce à la forte demande pour les alternatives au tabac, notamment ses sachets de nicotine Zyn

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre progresse de 5,5% à 11,44 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 11,28 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre, à 2,36 dollars, est également supérieur à l’estimation de 2,29 dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 24,63% depuis le début de l'année