Philip Morris chute après des prévisions de bénéfices annuels en baisse

21 octobre - ** Les actions du fabricant de cigarettes Philip Morris International PM.N ont baissé d'environ 6 % à 148,81 $ dans les premiers échanges

** La société s'attend maintenant à ce que le BPA annuel ajusté soit compris entre 7,46 et 7,56 dollars, contre une prévision précédente de 7,43 à 7,56 dollars, dont le point médian est inférieur aux attentes de 7,53 dollars - données compilées par LSEG

** La société réduit également ses prévisions de croissance du résultat d'exploitation organique annuel entre 10 % et 11,5 % par rapport aux prévisions précédentes de 11 % à 12,5 % de croissance, en citant l'impact des investissements américains plus élevés

** Des investissements substantiels dans la promotion des produits ZYN aux États-Unis entraînent une croissance légèrement plus faible du résultat d'exploitation organique - Pallav Mittal, analyste chez Barclays

** Cependant, PM annonce des revenus trimestriels de 10,8 milliards de dollars par rapport aux estimations de 10,69 milliards de dollars, et un bénéfice net ajusté de 2,24 dollars par rapport aux estimations de 2,09 dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 31 % depuis le début de l'année