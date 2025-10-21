 Aller au contenu principal
Philip Morris chute après des prévisions de bénéfices annuels en baisse
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 15:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 octobre - ** Les actions du fabricant de cigarettes Philip Morris International PM.N ont baissé d'environ 6 % à 148,81 $ dans les premiers échanges

** La société s'attend maintenant à ce que le BPA annuel ajusté soit compris entre 7,46 et 7,56 dollars, contre une prévision précédente de 7,43 à 7,56 dollars, dont le point médian est inférieur aux attentes de 7,53 dollars - données compilées par LSEG

** La société réduit également ses prévisions de croissance du résultat d'exploitation organique annuel entre 10 % et 11,5 % par rapport aux prévisions précédentes de 11 % à 12,5 % de croissance, en citant l'impact des investissements américains plus élevés

** Des investissements substantiels dans la promotion des produits ZYN aux États-Unis entraînent une croissance légèrement plus faible du résultat d'exploitation organique - Pallav Mittal, analyste chez Barclays

** Cependant, PM annonce des revenus trimestriels de 10,8 milliards de dollars par rapport aux estimations de 10,69 milliards de dollars, et un bénéfice net ajusté de 2,24 dollars par rapport aux estimations de 2,09 dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 31 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PHILIP MRRS INT
144,930 USD NYSE -8,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

