Philip Morris augmente ses ventes de Zyn au troisième trimestre, mais à un certain prix

PMI lance des promotions pour les sachets Zyn et stimule les ventes

La stratégie a un impact sur le bénéfice d'exploitation, selon l'entreprise

Le sachet de nicotine est la vedette du portefeuille de PMI

Philip Morris International PM.N a déclaré mardi que les changements de prix et les promotions avaient entraîné une plus forte croissance des ventes de la marque de sachets de nicotine Zyn au troisième trimestre, mais que la stratégie avait eu un impact sur son résultat d'exploitation.

Les actions du plus grand fabricant de tabac au monde en termes de capitalisation boursière ont chuté de près de 6 % dans les premiers échanges, même après avoir relevé ses prévisions de bénéfice annuel par action pour la troisième fois cette année.

PMI compte sur de nouveaux produits, tels que Zyn, pour compenser le déclin à long terme des marques de cigarettes Marlboro, Chesterfield et autres. Zyn, que les utilisateurs insèrent sous la lèvre pour obtenir un effet de nicotine, est devenu un produit phare du portefeuille de PMI, stimulé par une croissance rapide aux États-Unis. Mais il a récemment déçu les investisseurs .

LE VOLUME DES LIVRAISONS DE ZYN AUGMENTE, MAIS DES DOUTES SUBSISTENT

Bien qu'elle reste de loin la première marque de sachets aux États-Unis, la performance des ventes de Zyn a été affectée par des contraintes d'approvisionnement, et elle doit maintenant faire face à une concurrence croissante de la part de rivaux offrant des prix moins élevés.

PMI a déclaré avoir pris des mesures pour "assurer un positionnement concurrentiel des prix" et a lancé des promotions au cours du trimestre. Ces mesures ont eu un impact sur la croissance du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation du troisième trimestre dans les Amériques, a déclaré PMI, mais elles ont également stimulé la croissance.

Le volume des expéditions de Zyn a augmenté de 37 % pour atteindre 205 millions de boîtes aux États-Unis et a plus que doublé en dehors des États-Unis et des pays nordiques.

Callum Elliot, analyste chez Bernstein, a déclaré que si la croissance de Zyn au troisième trimestre était rassurante, des questions subsistaient quant à la durabilité de cette croissance, étant donné qu'elle était due à des promotions.

PMI a également revu à la baisse le haut de sa fourchette de prévision pour la croissance du bénéfice d'exploitation annuel en raison de l'augmentation des investissements aux États-Unis, probablement liée à Zyn, a-t-il ajouté.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté de 7,46 à 7,56 dollars par action, contre une prévision précédente de 7,43 à 7,56 dollars.

Les analystes s'attendent à ce que PMI enregistre un bénéfice ajusté de 7,53 dollars par action pour l'année.

Elle a déclaré un bénéfice ajusté de 2,24 dollars par action au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,09 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.