Phil Spencer, responsable des jeux vidéo chez Microsoft, prend sa retraite, remplacé par Asha Sharma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Spencer restera conseiller jusqu'à l'été

*

Asha Sharma est nommée directrice générale de la division "jeux"

*

Matt Booty promu directeur du contenu

*

Sarah Bond, directrice de l'exploitation de la Xbox, quitte Microsoft

(Ajout d'un commentaire au paragraphe 14, mise à jour des détails au paragraphe 9) par Jaspreet Singh

Microsoft MSFT.O a annoncé vendredi que Phil Spencer, directeur de la division jeux, prenait sa retraite après 38 ans au sein de l'éditeur de logiciels, dans le cadre d'un important remaniement de la direction.

La société a nommé l'initiée Asha Sharma au poste de vice-présidente exécutive et directrice générale de la division des jeux. Dans ses précédentes fonctions, Mme Sharma a dirigé le développement de produits pour les modèles et les services d'IA chez Microsoft.

Mme Sharma a déclaré qu'elle se concentrerait à nouveau sur la console Xbox, dans le but de "s'engager à nouveau auprès de nos principaux fans et joueurs de Xbox"

Microsoft Gaming a été confronté à des pressions tarifaires, à une forte concurrence et à des dépenses de consommation incertaines, ce qui a entraîné des hausses de prix sur le matériel Xbox.

Le mois dernier, Microsoft a indiqué que son chiffre d'affaires dans le domaine des jeux avait chuté d'environ 9,5 % au cours du trimestre de décembre et a enregistré des charges de dépréciation non divulguées dans cette division.

Microsoft a conclu son accord de 69 milliards de dollars avec Activision Blizzard , fabricant de "Call of Duty", en 2023, renforçant ainsi son poids sur le marché des jeux vidéo après un examen approfondi de la part des autorités de régulation.

La division jeux de l'entreprise est confrontée à la forte concurrence de la PlayStation de Sony, notamment en ce qui concerne la part de marché des consoles et les offres de jeux exclusifs.

M. Spencer a déclaré qu'il conserverait un rôle consultatif jusqu'à l'été afin d'assurer une transition en douceur.

"L'année dernière, Phil Spencer a pris la décision de se retirer de l'entreprise, et depuis lors, nous avons discuté de la planification de la succession", a déclaré le directeur général de Microsoft, Satya Nadella.

La société a également indiqué que Sarah Bond, présidente et directrice de l'exploitation de Xbox, quittait l'entreprise "pour entamer un nouveau chapitre"

Matt Booty a pris le poste de vice-président exécutif et directeur du contenu de la division des jeux, a indiqué l'entreprise.

M. Booty était auparavant président du contenu des jeux et des studios chez Microsoft, selon sa page LinkedIn.

La société a précisé que M. Booty rendrait compte à M. Sharma, qui a travaillé auparavant chez Meta META.O et chez Instacart, une société de livraison de produits alimentaires en ligne.

"La transition du leadership de Microsoft est appropriée car elle intervient à un moment où la technologie qui sous-tend les jeux évolue. L'IA devenant un élément plus important dans le développement des jeux, Microsoft a besoin d'une nouvelle génération de dirigeants pour gérer cette transition", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson.