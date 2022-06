Pherecydes Pharma organise un symposium scientifique lors des 23èmes Journées Nationales d’Infectiologie

Paris, le 8 juin 2022 – 18h CEST - Pherecydes Pharma (FR0011651694 – ALPHE, éligible PEA-PME), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd’hui qu’elle participera au symposium scientifique « La phagothérapie : expérience française », qui se tiendra le 15 juin 2022 de 17h15 à 18h30 dans l’amphithéâtre A du Palais des Congrès de Bordeaux, dans le cadre des 23èmes Journées Nationales d’Infectiologie (JNI).



Le symposium, animé par le Docteur F.-A. Dauchy du CHU de Bordeaux, accueillera les interventions suivantes :

• Phagothérapie et IOA. Cas compassionnels et études cliniques dont PhagoDAIR : Pr. T. Ferry (Lyon)

• Phagothérapie et Infections de l’Ulcère du Pied Diabétique. Etat des connaissances. PhagoPied : Pr. A. Sotto (Nîmes)

• Phagothérapie et Infections pulmonaires. Résultats précliniques. Etudes cliniques prévues : Dr. A. Bleibtreu (Paris)



