Pherecydes Pharma obtient un financement non dilutif de 2 M€ de Bpifrance

Ce financement est accordé dans le cadre du plan « Prêt Garanti par l'Etat - Soutien Innovation »



Nantes, France, le 29 avril 2021 - 18h CEST - Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE, éligible PEA-PME), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce aujourd'hui qu'elle a obtenu dans le cadre d'un « Prêt Garanti par l'Etat - Soutien Innovation » un prêt de 2 millions d'euros de Bpifrance.



Ce prêt portant intérêts bénéficie d'un différé de remboursement d'un an et Pherecydes Pharma aura la possibilité, à l'issue de la première année, d'amortir le capital du prêt sur une durée allant jusqu'à 5 ans.



Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : « Nous sommes très heureux de renforcer notre trésorerie par l'obtention de ce financement non dilutif pour un montant de 2 millions d'euros. Nous tenons à remercier Bpifrance pour le soutien qu'elle manifeste ainsi pour nos projets, alors que 2021 est une année charnière pour notre développement avec le début des essais cliniques pour nos phages anti-Staphylococcus aureus et la mise en place des premières ATU attendus dans la 2ème partie de l'année. »



